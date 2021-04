Cas(in)o Monza. Da Salerno parla Mezzaroma: "Non possiamo far altro che aspettare gli sviluppi"

Un Monza forse decimato quello che affronterà la delicata sfida di sabato contro la Salernitana, visto che in casa brianzola sta tenendo banco la possibile quarantena di 10 giorni cui saranno sottoposto almeno 8 tesserati che lunedì si sono recati in Svizzera, al Casinò di Lugano. Di questo, come riferisce il Corriere dello Sport, sulla sponda campana ne ha parlato il co-patron del club Marco Mezzaroma: "Non possiamo far altro che aspettare gli sviluppi della vicenda, sicuri che verranno applicate le sovraordinate norme statali vigenti o, laddove ricorrano i presupposti di lavoratori sportivi che si sono recati all’estero per svolgere la propria attività sportiva, quelle sportive. Di più al momento non sappiamo. Purtroppo il Covid ci ha posti di fronte a una serie di problematiche e incombenze che nessuno poteva immaginare. Anche noi, a esempio, siamo stati controllati in passato in merito al rispetto della normativa anticovid. Ricordo che in occasione della gara giocata a Ferrara, in tarda serata due carabinieri vennero a controllare in albergo l’avvenuta guarigione dal Covid del calciatore Mantovani. Lui esibì il certificato dell’Asl Salerno che attestava la guarigione e la cosa si risolse. La stessa situazione si è poi ripetuta in occasione della trasferta di Ascoli, con analogo esito".