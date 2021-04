Cas(in)ò Monza, è la vigilia della gara con la Salernitana: brianzoli decimati? Le aperture

E' ancora tema di discussione il pomeriggio in Svizzera, al Casinò di Lugano, di alcuni calciatori del Monza, che adesso sono costretti all'isolamento fiduciario e non saranno quindi disponibili probabilmente per le prossime due gare: il rebus sta nei giorni che impone la sanità.

Il campionato di Serie B domani riprenderà il suo corso dopo la sosta forzata, e la gara tra i biancorossi e la Salernitana è alle porte.

Tanto che La Gazzetta dello Sport ha così aperto: "Il Monza si allena senza gli 8 ma spera di averli a Salerno". Nel dettaglio: "Per il terzo giorno di fila gli otto calciatori del Monza che lunedì pomeriggio hanno sconfinato per raggiungere il Casinò di Lugano non si sono allenati. E così Brocchi sta preparando la trasferta di Salerno con una rosa a ranghi ridotti: i volti degli otto frontalieri del tavolo verde, sottoposti ad isolamento fiduciario in quanto rientrati da un viaggio all’estero, non sono stati ancora ufficializzati dalla società biancorossa, ma i nomi più indiziati sono quelli dei titolarissimi Boateng, Bellusci, Donati, Gytkjaer, Armellino e Barillà oltre ad Anastasio e Bettella. La formazione diventa così un rebus per Brocchi che domani pomeriggio deve vincere per tenere viva la flebile speranza di promozione diretta, ma soprattutto per difendere la quarta posizione che vale vantaggi importanti in ottica playoff".

Tuttosport, invece: "Pasticciaccio Monza". Anche se poi il quotidiano ricorda altro: "Salernitana-Monza corre sul filo del rasoio. Domani, alle 14, in campo all'Arechi. Fuori dal campo, tutta un'altra partita: è sfida tra protocolli, l'ultima e più consistente scintilla. Spade incrociate, in precedenza, in occasione del 3-0 a tavolino per i campani contro la Reggiana. «Avrei chiesto il rinvio, serve lealtà sportiva», disse l'ad biancorosso Adriano Galliani. «Doveva farsi gli affari suoi», rispose il ds granata Angelo Fabiani. In più lo stop del campionato che la piazza di Salerno non ha digerito, con scritte eloquenti contro l'ex rossonero, già inviso per ruggini passate come la retrocessione del 1999, rimarcata da un altro striscione. [...]. Il Monza non fa trapelare nulla, ma ritiene che valga lo «status speciale» dei calciatori, in quanto monitorati costantemente secondo il protocollo della Figc. Come calciatori, dunque, potrebbero recarsi alla partita, restando però in isolamento come cittadini. Ma l’autorità sanitaria campana potrebbe opporsi per questioni di salute pubblica. L’ordinamento sportivo nazionale non è sovrano: nelle ipotesi di contrasto prevale quello statale".

Il Corriere dello Sport azzarda poi la probabile formazione: "Defezioni in massa, dopo che alcuni calciatori sono stati bloccati dall'Ats: Donati è comunque infortunato, sulla destra spazio a Sampirisi e nel tridente Ricci o D'Alessandro. Brocchi in emergenza.

Probabile formazione (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Ricci, Diaw, Mota Carvalho. A disp.: Lamanna, Rubbi, Pirola, Barberis, D'Errico, D'Alessandro, Balotelli, Colferai. All.: Brocchi".