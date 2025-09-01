Ufficiale
Catanzaro, arriva il centrocampista Buglio dalla Juve Stabia a titolo temporaneo
Dopo due stagioni, con una promozione e una salvezza in Serie B, il centrocampista Davide Buglio saluta la Juve Stabia- 68 presenze e un gol - e si trasferisce in un altro club cadetto come il Catanzaro. Il classe ‘98, come comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, vestirà la maglia giallorossa a titolo temporaneo. Si attendono ora i comunicati dei due club per conoscere se ci sarà o meno un dirotto o un obbligo di riscatto a fine stagione.
