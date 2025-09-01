TMW Pavard lascia l'Inter e va da De Zerbi: fatta per il trasferimento in prestito al Marsiglia

Pronto il momento dei saluti all'Inter per il difensore francese Benjamin Pavard (29 anni), che va in Francia, dove si unirà al progetto dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Addio in prestito per il transalpino classe '96, secondo quanto appreso da TMW la trattativa può essere considerata chiusa.

Al posto di Pavard arriva all'Inter dal Manchester City il nazionale elvetico Akanji. Di seguito i dettagli dell'operazione: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15.

A proposito del cambio di difensori che sta facendo l'Inter in questo ultimo giorno di mercato, con Akanji in arrivo dal Manchester City che prenderà il posto di Pavard nella rosa, si è così espresso a TMW Radio l'opinionista Antonio Di Gennaro: "Pavard è uno che fa più ruoli, ma ci sono delle dinamiche. E' rimasto ma già a fine campionato scorso si diceva che sarebbe andato via. Akanji è di qualità comunque. Bisseck deve migliorare, forse non è ancora da Inter. Il problema è che non è arrivato uno come Lookman, che ti salta l'uomo e l'Inter non ce l'ha. Sul centrocampo dico che sono arrivati giocatori in prospettiva forti e Chivu dovrà lavorarci. Dovrà creare una sana competitività che ti forma un gruppo. Susic per me è un acquisto forte".