Ufficiale Catanzaro, concluso il rapporto con Paolo Morganti. Nicola Bignotti nuovo dg

US Catanzaro 1929 comunica la conclusione del rapporto professionale con il direttore generale Paolo Morganti.

La società giallorossa desidera ringraziare Morganti per il lavoro svolto con dedizione e competenza nel corso delle ultime due stagioni sportive, durante le quali ha contribuito al percorso di crescita e consolidamento del club.

Contestualmente, US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Generale a Nicola Bignotti.

Dirigente di comprovata esperienza nel panorama calcistico nazionale e internazionale, Bignotti vanta oltre vent’anni di attività ai vertici di società professionistiche tra Italia e Svizzera. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano in diversi club. Tra questi, è stato direttore generale dell’Albinoleffe, in serie B, dal 2008 al 2011; del Genoa, in serie A, dal 2012 al 2015. E, ancora, del Lugano, del Pavia, del Chiasso e, più recentemente, ha svolto l’incarico di Chief Operating Officer nell’ Yverdon Sport, nella massima serie svizzera.

Nel suo percorso professionale ha maturato competenze trasversali nella gestione aziendale, nella pianificazione strategica, nell’organizzazione delle strutture sportive e nel coordinamento delle aree amministrative, commerciali e operative, distinguendosi per capacità manageriali e visione progettuale.

La società rivolge a Nicola Bignotti il più caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza professionale.