Centrale affidabile e leader silenzioso. Pisacane sta conquistando Lecce e il Lecce

Arrivato a Lecce a gennaio per potenziare il reparto dei centrali difensivi, e in particolare non far pesare troppo l’assenza di un Kastriot Dermaku frenato da molti problemi fisici, Fabio Pisacane ha saputo calarsi subito nella nuova realtà e nei dettami tattici del tecnico Eugenio Corini affiancando altri due centrali d’esperienza come il capitano Lucioni e Meccariello. Subito titolare nelle prime tre uscite dopo il suo sbarco in Salento il classe ‘86 ha poi vissuto una leggera flessione fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo prima di tornare a disposizione nelle ultime tre uscite con la ciliegina sulla torta arrivata nella gara di ieri contro il Venezia, un big match per l’alta classifica, dove Pisacane si è guadagnato il rigore del definitivo 3-2 trasformato da Coda.

Ma l’importanza dell’ex Cagliari non si vede solo in campo, ma anche fuori. Pisacane ha infatti messo a disposizione della squadra e soprattutto dei tanti giovani, stranieri e non, presenti in squadra la sua grande esperienza maturata nel corso degli anni e soprattutto in Serie A con la maglia del Cagliari, con cui ha conquistato anche la promozione nel suo primo anno sull’isola. Un leader silenzioso, ma determinato che sta dando il proprio contributo al cambio di passo che la squadra giallorossa ha impresso al proprio campionato che ora la vede al terzo posto a -1 dalla corazzata Monza che attualmente occupa la seconda piazza. Un impatto quello di Pisacane che sta permettendo a Dermaku di recuperare senza forzare troppo il rientro e che permette al tecnico Corini di avere tre centrali – che presto diverranno quattro col rientro dell’ex Parma – di altissima affidabilità per andare all’assalto della promozione in massima serie.