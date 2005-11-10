Cesena, Diamanti prima del match contro l’Avellino: “Lo spirito non è negoziabile”

Alessandro Diamanti, tecnico del Cesena ha presentato la sfida di domani contro l'Avellino, valida per la 7° giornata del campionato Serie B e in programma domenica 18 ottobre alle ore 17:15 al 'Manuzzi', nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia.

"La squadra sta bene. Come ho detto già altre volte bisogna essere bravi a dare equilibrio. tra pareggi, vittorie e sconfitte. Chiaramente noi l'analisi con la squadra la facciamo in maniera lucida, equilibrata e giusta. Quella contro il Benevento è sicuramente una sconfitta che brucia, ma è anche una sconfitta che vedendo la partita ci stava. Lo dico perché sarebbe troppo facile recriminare per il palo o per il fuorigioco: è stata una sconfitta che ci stava perch, per la prima volta, abbiamo lasciato quel mezzo centimetro che ci distingue. Non ce lo possiamo permettere. Sullo spirito, le seconde palle e i duelli non siamo stati all'altezza del Benevento: loro l'hanno voluta più di noi e questa è una cosa che ci ha bruciato molto. Ha bruciato molto a noi, ai giocatori e a tutto il gruppo, perché non possiamo permetterci di perdere neanche un centimetro dello spirito che deve contraddistinguerci sempre. Ce lo siamo detti, ce lo siamo promessi e la settimana è andata molto bene. Penso che sia stata un'analisi giusta ed intelligente da fare per una squadra che vuole crescere e che vuole fare bene. Lo spirito non è negoziabile. Non dico che non ci sia stato, ma non c'è stato come dovrebbe esserci e la squadra l'ha riconosciuto, perché sono ragazzi maturi, che vogliono sempre crescere e fare bene.

Abbiamo preparato la partita secondo le caratteristiche dell'Avellino, che è una squadra importante, con molta qualità e lo sta dimostrando. È una squadra che ha grande personalità, giocatori forti e un allenatore molto bravo. Noi dovremmo essere bravi su tanti aspetti: le ripartenze saranno sicuramente un aspetto che loro proveranno a sfruttare, come è normale che sia, ma ci abbiamo lavorato duramente e seriamente. Ripeto, l'attenzione deve essere al 100%, così come la determinazione, perché si può fare tutto noi o possono fare tutto loro, ma la squadra non deve perdere neanche per un secondo quella voglia di vincere i duelli, le seconde palle e andare anche quando abbiamo il possesso. A Benevento lo abbiamo avuto, ma in modo secondo me un po' sterile: invece deve essere un possesso palla finalizzato alla ricerca del gol, perché si può fare e abbiamo tutti i mezzi per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Domani sarà una partita bella, intensa e sinceramente non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di scendere in campo. Sono felice che venga l'Avellino, che è una delle squadre più in forma del campionato. Sono contento anche che sia stata aperta la trasferta, così ci sarà un ambiente caldo e sarà una partita vera. È un bel banco di prova dopo una sconfitta ed è un bel banco di prova per i ragazzi per fare uno step ancora superiore rispetto a quello che stiamo facendo. Poi, lo ripeto, il nostro campionato sarà di salvezza. Non guardate le categorie, io ho fatto sempre campionati per salvarmi, ho esperienza e so cosa vuol dire: ci saranno alti e bassi, come è normale che sia, però noi lavoreremo sempre al 100% e i ragazzi lo faranno sempre al 100% perché sono una squadra seria, matura, che ci tiene e questa è una cosa molto importante".