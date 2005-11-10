Due vittorie consecutive contro Hellas Verona e Ascoli, entusiasmo crescente e una squadra che sembra aver trovato la propria identità. Ma Alessandro Diamanti non vuole cali di tensione. Alla vigilia della trasferta contro il Vicenza, valida per la 14ª giornata di Serie B, il tecnico del Cesena ha richiamato i suoi alla massima attenzione, mettendo in guardia dal rischio di sentirsi arrivati dopo gli ultimi risultati.

"Se qualcuno pensa che siamo diventati forti - riporta MondoCesena -, sarà un grandissimo problema. Comunque non vedo giocatori che in questi due giorni abbiano cambiato atteggiamento, anche perché non lo permetterei e non c’è nessun motivo di farlo".

Il messaggio è chiaro: "Vincere le partite deve essere solo una cosa che ti aiuta a credere nelle cose che fai, a lavorare più duramente e più intensamente, a crederci di più e a curare meglio il dettaglio. Le vittorie aiutano a questo, non a rilassarsi".

Attenzione al nuovo Vicenza di Dionigi

Sul fronte opposto ci sarà un Vicenza che ha appena cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Davide Dionigi dopo l'esonero di Fabio Gallo. Un'incognita che Diamanti non sottovaluta: "È normale che la tensione debba essere duplicata, perché sicuramente quando si cambia allenatore c’è una reazione aggressiva, dura, cattiva. Bisogna aspettarsela, sappiamo che succederà".

Capitolo formazione: il Cesena dovrà fare a meno di Bisoli e Bohinen, mentre resta da valutare Frabotta. Possibile invece il ritorno tra le opzioni di Schirone, che sta lavorando con il gruppo da una decina di giorni: "Sta sempre meglio: certo che sarà un'opzione".

"Non c'è tattica senza energia"

Diamanti non teme particolarmente le possibili variazioni tattiche legate al cambio in panchina del Vicenza: "Non è mai un salto nel buio. Abbiamo già giocato contro la difesa a quattro, contro quella a tre, contro tutti i moduli: bisogna essere bravi a capire 5, 10, 12 minuti prima o durante la gara quello che proveranno a fare".

Infine, il tecnico bianconero ha voluto sottolineare l'importanza dell'atteggiamento rispetto alle questioni puramente tattiche: "Non c’è tattica senza energia, senza entusiasmo, senza combattere". Il percorso del Cesena passa proprio da qui: continuare a crescere, senza lasciarsi condizionare dai giudizi esterni e mantenendo quell'identità che Diamanti vuole costruire giorno dopo giorno.