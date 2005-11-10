Alessandro Diamanti, tecnico del Cesena, commenta in conferenza stampa la vittoria per 5-1 sull'Ascoli che porta i romagnoli al terzo posto in classifica: "Stiamo facendo prestazioni importanti e, come dico sempre quando vengo qua a parlare con voi, sono molto contento della prestazione. Stasera è normale che i ragazzi fossero molto felici, è giusto che sia così: non sarò certo io a levare entusiasmo. Però domani siamo al campo per preparare un’altra partita che - riporta TuttoCesena.it -, come tutte le partite di Serie B, sarà difficile”.

Il gol preso nel finale è stato un calo di concentrazione?

“No, assolutamente. È stato un frangente che si poteva evitare, però si va per dettagli: come sempre noi siamo picky, come si dice in Australia, siamo pignoli. Avremmo voluto non prendere anche quel gol. Bisogna continuare a lottare a testa bassa e stare dentro la partita”.

Debenedetti decisivo per la tripletta di Shpendi?

“Tutti i giocatori che entrano hanno il loro ruolo. In quel momento secondo me ci stava, per merito loro, perché l’Ascoli è una squadra fortissima e ci stava schiacciando un po’ di più. Mi sono detto: o mi difendo con un altro centrocampista o metto una punta. Io nella mia anima metto sempre delle punte, e stasera è andata bene. Ma ripeto, è merito della disponibilità che hanno i giocatori. Come ho detto l’altra volta, non ho messo una punta: ho messo una punta, un centrocampista, un difensore, un giocatore che in quel momento della partita deve fare tutte le fasi del gioco. Stiamo andando verso un calcio in cui i ruoli definiti non ci sono più, e i giocatori si stanno adattando”.

Il coraggio nel pressare alto ha fatto la differenza?

“Assolutamente. Giocavamo contro una squadra molto forte, arrivata qui benissimo. Andiamo forte a prenderli perché, se gli dai un secondo, ti bucano: abbiamo sbagliato tre o quattro uscite di mezzo metro e hanno trovato la mezza punta tra le linee. È una squadra che gioca insieme da due anni, ha entusiasmo e va a memoria. Noi lavoriamo da quattro mesi, quindi io conosco solo una strada: andare forte, andare forte, andare forte. Ai miei ragazzi piace andare forte, qualche volta anche troppo, perché ci sono momenti in cui partono tutti insieme. Ma non sarò io a tirargli la maglia per tenerli indietro. Poi c’è da capire i momenti, e su questo stiamo lavorando: è un processo, ma se va più forte che piano, va bene”.

Il gol di Caprini dimostra che non dipendete da solo da Shpendi?

"Si diceva che segnava solo Cristian. I ragazzi hanno lavorato. Caprini è stato sfortunato, è stato tre mesi ai box e ha lavorato tanto per tornare, e io ho grande fiducia in D’Andrea, in Fiori, in Debenedetti. Però stasera parlare di chi fa gol e dei singoli secondo me è riduttivo e anche ingiusto: è stata una prova di collettivo, perché tutti hanno voluto questa vittoria, hanno voluto sporcare tutti i palloni. E come ho detto a loro, domani andiamo al campo e prepariamo la prossima partita: profilo basso, anzi non basso, bassissimo, com’è giusto che sia”.

Soddisfatto della prestazione difensiva?

"Cercavamo di sporcargli tutti i palloni possibili perché non è un caso che loro trovino sempre l’uomo libero: stanno andando bene. Hanno una struttura che fanno a memoria e la fanno bene, sono giocatori importanti. Quindi l’unica strada era stare compatti e, tutte le volte che c’era un pallone da contendere, andare forte a prenderli per spezzare i passaggi filtranti e i tanti movimenti che fanno. Ripeto, è una squadra molto difficile da affrontare e i ragazzi l’hanno fatto molto bene”.