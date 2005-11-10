Il Cesena conquista il sesto risultato utile consecutivo pareggiando per 1-1 sul campo del Vicenza. Alla rete di Dalla Vecchia al 30' ha risposto l'ex Corazza al 67'. Al termine dell'incontro, il tecnico Alessandro Diamanti ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi, sottolineando la crescita del gruppo e ribadendo la volontà di continuare a lavorare senza porsi limiti. "Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, perché era la terza partita in una settimana e, per come giochiamo noi, spendiamo tanto: abbiamo affrontato squadre come Verona e Ascoli, che ti portano via tante energie. Abbiamo fatto una partita tosta, dominata, e abbiamo cercato di metterci sempre il nostro calcio, lo spirito e la nostra identità. Siamo passati in vantaggio e ci sono stati dei momenti della gara che secondo me si potevano gestire meglio, però sicuramente dovevi aspettarti quei 10, 12, 14 minuti di disperazione che hanno avuto, giustamente, e dovevi farli passare. Poi abbiamo letto male quella pallonata e ci hanno fatto gol. Però sinceramente abbiamo fatto una grande prestazione, un pareggio che mi tengo stretto".

"Nello spogliatoio ho visto tante facce tristi, e questa è una cosa che mi fa piacere, perché vuol dire che abbiamo una mentalità importante, che sta crescendo: vogliamo sempre provare ad andare a vincere su tutti i campi. Poi ci sono gli avversari, e questo è un campo difficile, contro una squadra che nel secondo tempo ha avuto la reazione che ci si aspettava. Quindi sì, sono soddisfatto. L’allenatore non lo è mai del tutto, perché vuole sempre migliorare, però sono contento dei ragazzi".

Diamanti esalta la crescita del gruppo: "Tutti hanno risposto presente"

Il tecnico bianconero ha evidenziato i progressi della squadra nella gestione dei momenti di difficoltà, riservando un plauso anche ai giocatori meno impiegati. "È un processo su cui stiamo lavorando: lavoriamo sempre sulle cose che vogliamo fare meglio, che i ragazzi sentono di dover migliorare e che noi come staff cerchiamo di individuare. Andiamo step by step. E ripeto, faccio i complimenti a tutta la rosa, a chi ha giocato e a chi non ha giocato: quelli che hanno giocato meno hanno risposto presente. È una bella soddisfazione vedere tutti i ragazzi che si riversano dentro il lavoro, dentro una strategia chiara a tutti. Questo fa piacere".

Cesena, Diamanti chiarisce il forfait di Shpendi

"Cristian oggi si è svegliato non benissimo, quindi abbiamo deciso insieme al ragazzo. Quando si parla di Cristian è sempre tutto condiviso, abbiamo un rapporto bellissimo. Come ho spiegato e come ben sapete, nel Cesena gioca chi sta bene al cento per cento e chi va forte. Quindi l’abbiamo tenuto fuori e lui era contento di questa scelta, perché non stava benissimo. Sicuramente starà meglio in settimana". Nonostante l'ottimo bottino raccolto nell'ultima settimana, l'allenatore dei romagnoli preferisce concentrarsi sulla qualità delle prestazioni piuttosto che sui risultati. "Io non firmo per i risultati, firmo per le prestazioni. Io lavoro dentro il campo. Lo so che contano solo i risultati, soprattutto in questo Paese, ma per l’allenatore contano