Cesena, Francesconi: "Successo dal valore altissimo. Non era scontato ribaltarla"

Il centrocampista del Cesena Matteo Francesconi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo il successo sullo Spezia: "È un successo dal valore altissimo, perché essendo andati in svantaggio, non era scontato ribaltarla. Siamo rimasti lucidi, calmi e, facendo le nostre cose, siamo riusciti con intensità a ribaltare il risultato e portare a casa tre punti non facili.

La soddisfazione a fine gara era tanta da parte di tutti. L'anno scorso qui a La Spezia avevamo fatto una bellissima gara, ma era finita in modo opposto: quest'anno c'era proprio la voglia di ribaltare il passato e direi che ci siamo riusciti, conquistando una gran bella vittoria di squadra".