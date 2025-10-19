Cesena, Francesconi: "Successo dal valore altissimo. Non era scontato ribaltarla"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Cesena Matteo Francesconi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club dopo il successo sullo Spezia: "È un successo dal valore altissimo, perché essendo andati in svantaggio, non era scontato ribaltarla. Siamo rimasti lucidi, calmi e, facendo le nostre cose, siamo riusciti con intensità a ribaltare il risultato e portare a casa tre punti non facili.
La soddisfazione a fine gara era tanta da parte di tutti. L'anno scorso qui a La Spezia avevamo fatto una bellissima gara, ma era finita in modo opposto: quest'anno c'era proprio la voglia di ribaltare il passato e direi che ci siamo riusciti, conquistando una gran bella vittoria di squadra".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
4 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile