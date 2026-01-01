Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cesena-Sudtirol 1-1, le pagelle: spiccano Berti e Tait, incerto Klinsmann

Cesena-Sudtirol 1-1, le pagelle: spiccano Berti e Tait, incerto Klinsmann
Tommaso Berti
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
ieri alle 15:07Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Cesena-Sudtirol 1-1
CESENA

Klinsmann 5.5 - Incerto e poco reattivo in occasione del destro di Tait che genera il momentaneo vantaggio degli altoatesini

Ciofi 6 - Soffre la vivacità di Molina sulla fascia sinistra, cerca di opporsi attraverso il senso della posizione e la fisicità.

Zaro 6 - Attento e preciso nel tenere la posizione. Limita al meglio gli avversari, avendo la meglio nei duelli senza strafare.

Piacentini 6 - Discorso similare a quello fatto per il compagno di squadra. Presidia nel migliore dei modi la zona di competenza, impedendo agli attaccanti del Sudtirol palloni giocabili.

Corazza 6.5 - Il duello con Zedadka tutto corsa e dinamismo, soffre inizialmente le sue azioni arrembanti poi con il passar del tempo gli prende le misure facendosi vedere in avanti.

Bisoli 6 - Si spende nelle due fasi di gioco con la stessa intensità ed applicazione cercando di cucire gioco con difesa e attacco. Efficace il suo apporto in fase di non possesso.

Bastoni 5.5 - Soffre, soprattutto in avvio di partita la vivacità e il pressing portato dal Sudtirol, con il passar del tempo cerca di mettere sul piatto della bilancia qualità ma commette qualche errore di troppo. Dal 62’ Castagnetti 5.5 - Mette la sua esperienza e il senso della posizione al servizio, ma gli manca lucidità e precisione.

Ciervo 6.5 - Determinante il suo cross per Shpendi, il suo non è un assist vista la deviazione decisiva di Federico Davi. Quando punta i difensori avversari è difficile da fermare, gli manca un pizzico di incisività. Dal 83’ Wade s.v

Berti 7 - Entra in tutte le azione dei romagnoli, dimostrando di poter determinare ogni volta. Corsa e qualità al servizio della squadra di Cole, sorprende la sua uscita dal campo a metà ripresa. Dal 70’ Vrioni 6 - Negli oltre venti minuti a disposizione fatica ad incidere.

Shpendi 6.5 - La deviazione di Federico Davi gli toglie la gioia del gol, per il resto la prestazione dell’albanese è da sottolineare. Soprattutto nel primo tempo è abile a non dare punti di riferimento ai difensori avversari. Dal 62’ Frabotta 5.5 - Non si vede molto dal suo ingresso finendo per essere imbrigliato nella ragnatela del Sudtirol

Cerri 5.5 - Gli vengono annullati due gol per fuorigioco, con la fisicità e la struttura cerca di dare l’apporto alla fase offensiva, peccando di precisione. Dal 70’ Olivieri 6 - Dinamico e volitivo si fa vedere in un paio di occasioni, sfiorando la rete del vantaggio.

Ashley Cole 5.5 - Parte ancora male la sua squadra, andando rapidamente in svantaggio. I bianconeri reagiscono ma non trovano la forza per ribaltare la partita, non convincono le sostituzioni di Berti e Shpendi.

SUDTIROL
Adamonis 6.5 - Non riesce ad evitare l’autorete del compagno Federico Davi, tuttavia Shpendi aveva raccolto la sfera. Soprattutto nella ripresa si fa trovare pronto sulle conclusioni di Olivieri e Corazza.

F. Davi 5 - Protagonista sfortunato dell’autorete che genera il pareggio del Cesena, soffre la vivacità degli esterni bianconeri dimostrandosi sistematicamente in affanno. Spende un giallo per fermare Berti. Dal 55’ El Kaouakibi 6 - Entra con il piglio giusto dando solidità al reparto difensivo, non disdegnando di inserirsi in avanti, soprattutto sulle palle inattive.

Pietrangeli 6.5 - Soffre come i compagni di reparto i cambi di gioco e le ripartenze del Cesena nel primo tempo. Poi la squadra trova compattezza, si abbassa, riuscendo a far muro e vincere i duelli con gli avversari.

Veseli 6 - Ciervo è uno dei clienti più difficili di tutta la serie B, ha il merito di limitarlo concedendo inevitabilmente qualcosa ma alla fine dei conti limita i danni.

Molina 6.5 - Intrigante e accattivante il duello con Corazza, tutto fondato sul dinamismo e la corsa. Percorre tanti chilometri durante la partita dando il suo efficace supporto nelle due fasi. Dal 84’ S. Davi s.v

Tait 6.5 – Firma la rete del momentaneo vantaggio con un tiro da fuori, seppur agevolato dall’incerto intervento di Klinsmann. Per il resto corsa e quantità accompagnata da frequenti inserimenti in avanti. Dal 63’ Frigerio 6 – Meno efficace in avanti rispetto al compagno di reparto. I biancorossi al momento del suo ingresso in campo abbassano il baricentro, quindi si deve occupare principalmente della fase di non possesso.

Tronchin 6 - Regia diligente e attenta senza particolari scossoni durante gli 84 minuti. Puntuale e preciso nel palleggio seppur limitato a giocate e passaggi corti verso i compagni. Dal 84’ Crnigoi s.v

Casiraghi 5.5 - Emerge poco la sua qualità in una partita, soprattutto nella ripresa abbastanza bloccata. Cerca di trovare gli spazi muovendosi e allargando il raggio d’azione senza incidere più di tanto.

Zedadka 6 - A tratti la sua spinta è di sostanza, mettendo severamente in difficoltà la difesa del Cesena. Con il passar del tempo gli avversari gli prendono le misure limitandolo.

Merkaj 5.5 - Tanti duelli prevalentemente fisici, spesso aerei con i difensori del Cesena. Si spende molto per cucire gioco ma di palloni dalle sue parti arrivano ben pochi.

Tonin 5.5 - Si sacrifica principalmente nel pressing sugli avversari, un lavoro sfiancante in fase di non possesso. Ne rimane poca energia per attaccare la profondità, non riuscendo ad incidere. Dal 55’ Odogwu 6 – Al suo rientro in campo si fa vedere con una sgroppata delle sue, poi in area viene limitato da Ciofi, Klinsmann gli devia il suo sinistro. Per il resto anche per lui lavoro oscuro.

Fabrizio Castori 6 - La sua interpreta la partita con grande ritmo ed intensità, poi dopo il vantaggio è costretta a subire il rientro del Cesena. Va in difficoltà sui cambi di gioco avversari, ma poi nella ripresa si compatta rischiando poco.

Articoli correlati
Dagli esordi di tre tecnici a Carrarese-Spezia, tutte le formazioni del turno di... Dagli esordi di tre tecnici a Carrarese-Spezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Cesena, Cole: "Lo svantaggio iniziale ci ha destabilizzati. Vedo progressi" Cesena, Cole: "Lo svantaggio iniziale ci ha destabilizzati. Vedo progressi"
Serie B, 33ª giornata: il risultato finale non premia nessuno. È pari tra Cesena... Serie B, 33ª giornata: il risultato finale non premia nessuno. È pari tra Cesena e SudTirol
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"... Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"... Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby" Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali.... Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà... Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."... Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Pescara, Sebastiani: "Siamo ancora dietro e dobbiamo lottare. Possiamo fare risultato... Pescara, Sebastiani: "Siamo ancora dietro e dobbiamo lottare. Possiamo fare risultato ovunque"
Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato... Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
Immagine top news n.1 Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Immagine top news n.2 Napoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura
Immagine top news n.3 Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale
Immagine top news n.4 Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
Immagine top news n.5 Pasquetta regala la sfidante dell'Inter: al Napoli il big match col Milan, la decide Politano
Immagine top news n.6 Spalletti: "Dopo 7 mesi di Juve non so con che cosa ho a che fare. Vlahovic? C'è preoccupazione"
Immagine top news n.7 Napoli, Manna su Lukaku: "Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.2 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Immagine news podcast n.3 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, le motivazioni della crisi: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Cucciari sulla Roma: "Le stagioni fallimentari sono altre, guardate la Juve..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Immagine news Serie A n.3 Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Immagine news Serie A n.4 Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Immagine news Serie A n.5 Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
Immagine news Serie C n.2 Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Immagine news Serie C n.6 Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…