Chievo, Aglietti: "Acciaccati dopo Cosenza. Rientrano Giaccherini e Djordjevic". I convocati

vedi letture

“Dall’infermeria arrivano notizie sia buone che cattive. Da Cosenza siamo usciti un po’ acciaccati e prima di vedere con certezza chi riuscirò a recuperare voglio far passare anche la giornata odierna. Domani mattina dopo la rifinitura faremo il punto definitivo della situazione. Sicuramente recupereremo Giaccherini e Djordjevic, per il resto ci sono tre, quattro situazioni un po’ border line e bisogna aspettare un attimo”, con queste parole Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo Verona, ha analizzato in conferenza stampa le disponibilità in vista della gara di domani contro il Pordenone.

In seguito, attraverso i propri canali ufficiali il Chievo Verona arriva la distinta con i convocati per la gara contro il Pordenone:

Portieri: Seculin, Bragantini, Semper

Difensori: Rigione, Leverbe, Renzetti, Vaisanen, Pavlev, Cotali, Mogos

Centrocampisti: Zuelli, Obi, Palmiero, Garritano, Giaccherini, Beragnoli

Attaccanti: Fabbro, Di Gaudio, Canotto, Djordjevic, Margiotta, De Luca, Ciciretti