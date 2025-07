Ufficiale Stefano Sorrentino riparte dal Bra. Sarà il direttore tecnico del club piemontese

"Gli occhi della tigre si colorano di giallorosso. Con profondo orgoglio e immenso piacere, l'A.C. Bra comunica che il nuovo direttore tecnico è Stefano Sorrentino. Non ha bisogno di presentazioni: classe 1979, ex portiere di Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, con esperienze all'AEK Atene e al Recreativo Huelva". Inizia così il comunicato con cui il club piemontese, neopromosso in Serie C, ha annunciato l'arrivo dell'ex estremo difensore in dirigenza.

"Un amore smisurato e una passione infinita per il gioco del calcio, lo hanno portato (da sempre) a incarnare i suoi ruoli con personalità, forza di volontà e professionalità. Attualmente si occupa della sua academy per i portieri, è opinionista sportivo in TV e, da oggi, ha il nuovo incarico con club braidese. Sarà il 'collante' tra la società, l'allenatore Fabio Nisticò e il DS Ettore Menicucci. Oggi pomeriggio, ha presenziato al raduno della squadra all'Attilio Bravi e al primo allenamento. Benvenuto Stefano".

Per il portiere si tratta di un ritorno in Piemonte dopo che dal 2022 al 2023 fu patron del Chieri in Serie D, club allenato dal padre Roberto Sorrentino.