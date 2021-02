Chievo, Aglietti: "Pareggio meritato, abbiamo dominato nella ripresa"

Pareggio prezioso per il Chievo, che all'Arechi di Salerno ferma sull'1-1 la Salernitana e si mantiene al secondo posto a pari punti proprio con i granata. Al termine della gara il tecnico dei clivensi Alfredo Aglietti ha commentato con soddisfazione il risultato, queste le sue parole raccolte da Trivenetogoal.it: "Dodicesimo risultato utile? Nel finale abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Una soprattutto con Djordjevic con la quale potevamo portare a casa il risultato pieno. Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, il primo tempo eravamo bloccati, loro ci aspettavano bassi e poi hanno trovato questo gol che, chiaramente, un po’ ci ha condizionati. Nel secondo abbiamo cambiato marcia, abbiamo giocato in maniera più veloce e abbiamo fatto benissimo. Oggi ce la siamo giocata alla pari qui a Salerno, in un campo difficile, con una squadra molto fisica che ha messo la partita su un piano decisamente fisico. Però, credo, anche che nella ripresa abbiamo dominato e abbiamo ampiamente meritato il pareggio se non forse qualcosa di più".