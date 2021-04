Chievo, Aglietti sulla sfida al Pisa: "Non focalizziamoci sull’aspetto tattico". I convocati

"All’andata è stata una gara combattuta, il Pisa ha valori importanti. Ma come tutte, la serie B è molto bella. Adesso non dobbiamo guardare gli avversari, ma dobbiamo guardare a quello che facciamo noi. Non possiamo focalizzarci troppo sull’aspetto tattico, vogliamo raggiungere i playoff": così, alla vigilia della gara contro il Pisa - match in programma stasera - il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti.

Spazio quindi all'elenco convocati per il match:

PORTIERI: Bragantini, Seculin, Semper

DIFENSORI: Cotali, Gigliotti, Leverbe, Mogos, Pavlev, Renzetti, Rigione

CENTROCAMPISTI: Bertagnoli, Garritano, Giaccherini, Obi, Palmiero, Viviani, Zuelli

ATTACCANTI: Canotto, Ciciretti, De Luca, Di Gaudio, Djordjevic, Fabbro, Margiotta.