Chievo-Frosinone 0-0, le pagelle: Rigione regge l'urto, Rohden sprecone

Queste le valutazioni di Chievo-Frosinone, gara terminata 0-0.

CHIEVO-FROSINONE 0-0

CHIEVO

Semper 6 – Nel corso della gara non viene praticamente mai impegnato, nonostante nella ripresa il Frosinone si faccia più volte minaccioso in area.

Bertagnoli 6 – Schierato a sorpresa al posto di Mogos, soffre in più circostanze sul piano difensivo. Ha il merito però di chiudere provvidenzialmente su Iemmello nei minuti finali del match.

Rigione 6,5 – Ferma in più occasioni gli attaccanti avversari, spazzando via senza badare troppo all’estetica. Ha più lavoro da sbrigare dopo l’intervallo.

Gigliotti 6 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Semper, mostrandosi attento nella protezione dell’area. Cala da questo punto di vista nella seconda frazione di gioco, con un paio di interventi a vuoto che potevano costare cari.

Renzetti 6 – Cresce con il passare dei minuti, risultando tra i pochi ad avere iniziative offensive. Viene contenuto meglio nel corso della ripresa.

Ciciretti 5,5 – Il suo apporto sul piano della creatività e degli spunti per sbloccare un match all’insegna dell’equilibrio è decisamente minimo. (Dal 65’ Canotto 6 – Qualche folata da parte sua sulla destra, mettendo in mezzo dei cross interessanti)

Palmiero 6 – Molto utile in fase di pressing sui portatori di palla avversari, mentre in fase di regia gioca una gara sottotono.

Viviani 6,5 – Fa sentire la sua presenza nella zona nevralgica del campo, fermando sul nascere diverse azioni ciociare.

Garritano 6 – Si fa notare per lo più nel confronto con i tre centrocampisti avversari, limitando di molto il suo contributo in zona offensiva. (Dall’82’ Zuelli s.v.)

Fabbro 5,5 – Si muove molto su fronte d’attacco, ma non riesce ad incidere e butta fuori l’unica palla che gli capita in area nel primo tempo. Sua la migliore palla gol della ripresa, ma di testa spedisce fuori di poco. (Dal 74’ Di Gaudio s.v.)

Margiotta 5 – Al di là di qualche sponda intelligente per i compagni, viene limitato alla perfezione dai difensori avversari. (Dal 65’ De Luca 5,5 – Non aumenta di molto la pericolosità offensiva del Chievo)

FROSINONE

Bardi 6 – Da segnalare solo un paio di uscite divise tra primo e secondo tempo, in una gara sostanzialmente tranquilla.

Curado 6 – Presidia al meglio la sua zona, sganciandosi in avanti in qualche occasione.

Ariaudo 6,5 – Imperioso al centro dell’area di rigore, in cui difficilmente perde un duello. Non cala di attenzione nel corso del match.

Brighenti 6 – Determinante nella prova coriacea del Frosinone, messa in atto da tutti e undici i giocatori mandati in campo. (Dal 62’ Carraro 6 – Dà maggiore verve alla mediana, entrando in campo con discreta intraprendenza)

Zampano 6 – Sono poche le sue sortite offensive e, in una di queste, tenta un colpo di testa senza creare troppi problemi a Semper. Bene a livello difensivo, soprattutto nella ripresa.

Kastanos 6 – Tra i più attivi in casa frusinate, lascia partire la conclusione più pericolosa del primo tempo (fermata a pochi passi dalla porta). (Dal 46’ Rohden 5 – Ha sulla coscienza due clamorose palle gol, che potevano dare al Frosinone una vittoria importantissima)

Maiello 6,5 – Si adegua al tipo di gara che viene fuori, adoperando molto di più la sciabola rispetto al fioretto in mezzo al campo.

Gori 6 – Ripaga al meglio la chance concessa da Nesta, facendosi vedere in più occasioni in fase di recupero palla. (Dal 74’ Tribuzzi s.v.)

Vitale 6 – Aiuta molto in fase difensiva, non concedendo molte azioni al Chievo sulla sua corsia di competenza. (Dall’86’ Salvi s.v.)

Novakovich 5 – Ingaggia vari duelli con i giocatori avversari, non riuscendo però mai a liberarsi per l’assist o per la conclusione. Quando ha l’occasione, la spreca malamente.

Ciano 5 – In una sfida dove è l’equilibrio a farla da padrone, fatica tremendamente a creare pericoli in area avversaria. (Dal 62’ Iemmello 6 – Decisamente più pericoloso del compagno, crea diversi patemi alla difesa avversaria)