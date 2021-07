Chievo, intanto la squadra parte per il ritiro. Il club è fiducioso e annuncia il nuovo allenatore

Nella tarda serata di giovedì la Covisoc ha bocciato le domande di iscrizione di sei squadre. In serie B spicca quella del Chievo, ma come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i clivensi, che hanno annunciato il ricorso, sono abbastanza tranquilli, tanto da partire per il ritiro di Pieve di Cadore aspettando buone notizie. Sembra molto fiducioso il Chievo, sicuro di aver fatto tutto secondo i canoni richiesti, gelato dalla mail della Covisoc ma certo di poter sistemare quel punto ancora in sospeso. Più affannosa la corsa di due anni fa, dopo la retrocessione, quando fu passo obbligato la cessione dei pezzi pregiati per chiudere il cerchio. Stavolta l’aria è meno pesante, perché è solo una questione tecnica e non economica. Ai pensieri della dirigenza ha fatto da contraltare l’assoluta serenità respirata a Veronello, dove il nuovo allenatore Marco Zaffaroni ha mosso ben presto i primi fili insediandosi nel suo ufficio e dirigendo i primi allenamenti, scrive la rosea