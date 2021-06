ChievoVerona, per la panchina si pensa a un romantico ritorno: Gigi Delneri

Il ChievoVerona avrebbe in mente di riportare sulla panchina gialloblù un grande ex del passato, protagonista degli anni più belli del club veneto. Si tratta, come rivela L’Arena di Gigi Delneri. Un’ipotesi che in queste ore è al vaglio della dirigenza e che potrebbe portare a una fumata bianca. Delneri infatti è legato al club e ha ottimi rapporti con il presidente Luca Campedelli, ma non solo. Anche con il ds Giorgio De Giorgis la stima è reciproca. Il tecnico ha ancora un anno di contratto con il Brescia, ma da tempo si sta lavorando a un accordo per risolverlo e se l’ipotesi Chievo dovesse prendere piede probabilmente ci sarebbe un’accelerazione anche in quel senso. Per Delneri si tratterebbe di un terzo atto dopo la splendida cavalcata del quadrienni 2000-2004 e l’amara retrocessione nel 2006-07.