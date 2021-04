Cittadella, Marchetti: "Playoff? Anche all'ultimo respiro. Beretta? Acquisto fatto d'istinto"

vedi letture

Brescia, Reggina e Cremonese premono alle spalle, ma il Cittadella è pronto a difendere il suo attuale ottavo posto in classifica. Ovvero quello che vale l'ultimo pass per i playoff promozione. "Anche in altre stagioni abbiamo ottenuto il pass per i playoff all’ultimo respiro - ha raccontato delle colonne del Corriere del Veneto il ds del club Stefano Marchetti -. Ci prepariamo alla partita col Chievo, che sarà determinante per il posizionamento in classifica".

Il dirigente poi parla dell'arrivo nel mercato di gennaio di Giacomo Beretta, attaccante rivelatosi subito importante per le sorti della formazione di Roberto Venturato: "Ho deciso d’istinto, anche perché la trattativa con il Padova si è sviluppata in modo molto rapido. Sapevo che Giacomo non stava giocando e che aveva voglia di rilanciarsi, per cui si stavano creando tutte le condizioni che si devono creare perché il Cittadella possa acquistare un giocatore. Dopo aver parlato col suo procuratore abbiamo chiamato il ds del Padova Sean Sogliano, che ci ha chiesto in cambio Cissé. Ci ho pensato una notte e poi ho deciso di accettare, perché ritenevo che con quello scambio potessero andare a posto tante cose. Cissé non stava giocando con continuità, il Padova lo conosceva e voleva puntarci, per cui alla fine tutto si è concluso nella maniera migliore".