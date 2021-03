Cittadella, Venturato: "Atteggiamento giusto". I convocati per il Pisa: centrocampo rimaneggiato

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, valida per la 28^ giornata del campionato di B, in casa Cittadella è stato mister Roberto Venturato a fare il punto della situazione. Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: “Il Pisa ha una squadra importante, ha avuto dei problemi legati al Covid-19 ma ha un organico importante. Per quanto riguarda noi, non ci sono state grandi variazioni nel modo di restare in campo con il 4-3-2-1, in fase offensiva l’idea è quella di cercare di giocare senza dare punti di riferimento: anche giocando con due attaccanti di riferimento si passa a un principio su cui abbiamo lavorato tanto in questi anni. La squadra può portare avanti questo sistema di gioco all’occorrenza. Possiamo alternare due situazioni, ma l’atteggiamento che abbiamo è sempre lo stesso".

Servono però punti per la classifica. Ma di promozione o altro il mister non vuol sentirne parlare: "Credo che manchino ancora tante partite, ma certe partite valgono doppio. Non vedo squadre tagliate fuori, ogni partita mette in palio punti pesanti”.

Sulla rosa: "Non ci sono rientri di quelli che erano infortunati. Cassandro ha iniziato a migliorare, la lesione che ha si sta cicatrizzando, per Mastrantonio, Vita e Pavan se ne riparla a breve. Ci mancherà poi Iori , giocherà Branca in quel ruolo, ha caratteristiche per essere impiegato in quel ruolo".

Spazio quindi all'elenco convocati. Dalla Primavera si aggregano il difensore Nikolas Smajlaj e il terzo portiere Filippo Manfrin.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Kastrati, Manfrin, Manieri

DIFENSORI: Adorni, Benedetti Camigliano, Donnarumma, Frare, Ghiringhelli, Perticone, Smajlaj

CENTROCAMPISTI: Branca, D'Urso, Gargiulo, Proia

ATTACCANTI: Baldini, Beretta, Ogunseye, Rosafio, Tavernelli, Tsadjout.