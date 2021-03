Cittadella, Venturato: "Classifica? Niente voli pindarici o calcoli". Tornano Iori e Pavan

vedi letture

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in vista della sfida contro la Salernitana partendo dalla situazione in infermeria: “Tsadjout è squalificato, ma si è allenato regolarmente e non ha problemi, Vita e Mastrantonio stanno lavorando, ma sono indietro, mentre Pavan, Perticone e Frare saranno convocati nonostante qualche problemino. Cassandro invece tornerà dopo la sosta. Maniero ha preso una brutta botta al ginocchio in casa contro il Pescara, ha pagato un po’ questa situazione a Empoli. In questo momento la situazione va valutata dal punto di vista fisico e domani giocherà Kastrati. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - La Salernitana è una squadra molto quadrata, a cui è difficile fare gol e sarà necessario tenere la squadra corta. Per quanto riguarda il modulo valuterò domani quale fra i due utilizzare. In questo momento tutte le partite hanno un valore molto alto perché ci stiamo giocando qualcosa di straordinario, dobbiamo cercare di dare continuità a risultati senza però fare voli pindarici o calcoli di qualche tipo. Concentriamoci solo sulla Salernitana”.

In totale sono 21 i calciatori convocati per la sfida contro la Salernitana. Assenti per infortunio, come spiegato dal tecnico, Cassandro, Vita e Mastrantonio a cui si aggiungono Branca e Tsadjout per squalifica. Tornano invece a disposizione Iori e Pavan. Questa la lista completa:

Portieri: Maniero. Manfrin, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Smajlaj

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Gargiulo, Pavan

Attaccanti: Rosafio, Beretta, Tavernelli, Ogunseye, Baldini