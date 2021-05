Cittadella, Venturato: "Meritavamo di andare in serie A. Complimenti alla squadra"

vedi letture

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta contro il Venezia: "Voglio ringraziare il gruppo, hanno fatto un campionato straordinario. Sento parlare Modolo che meritano la promozione, ma credo che avrebbero meritato entrambe le squadre. Il Venezia nella ripresa ha cercato di toglierci il ritmo, ci è mancato metterla dentro. Mi dispiace molto, credo che tutti meritavamo la promozione. Abbiamo proposto un calcio importante, ci è mancata la ciliegina sulla torta. Dobbiamo accettare la sconfitta, anche se è dura".

L’ultima giornata pesa?

Sicuramente, ma nel corso del girone di ritorno ci sono tre-quattro partite in cui meritavamo di vincere per quanto proposto. Sono dei momenti che condizionano tutto, meritavamo la serie A".

Come analizza il match?

"Il Venezia ha cercato di abbassare i ritmi, ogni pallone stavano per terra il più possibile. Siamo stati meno bravi ad alzare il ritmo, ma ci sta visto l’uomo in meno e la fatica. Quando arrivi a giocare cosi tante partite si va avanti per inerzia. Su questo non possiamo dire niente a questa squadra, ha fatto di tutto. Purtroppo non ci siamo riusciti, ci rimane un po’ di rammarico".