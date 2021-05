Cittadella, Venturato: "Recuperato Benedetti". I convocati per la finale playoff col Venezia

"Recuperiamo Benedetti, che viene via con noi": così, in conferenza stampa, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato.

Il riferimento è ovviamente alla finalissima playoff di ritorno con il Venezia, in programma domani al "Penzo" (ore 21:30): Benedetti ha quindi smaltito il problema al tallone delle ultime gare, e non ci sono squalificati.

Ecco quindi i 24 convocati:

PORTIERI: Kastrati, Maniero

DIFENSORI: Adorni, Benedetti, Camigliarno, Cassandro, Donnarumma, Frare, Ghiringhelli, Perticone

CENTROCAMPISTI: Branca, D'Urso, Gargiulo, Iori, Mastrantonio, Pavan, Proia, Vita

ATTACCANTI: Baldini, Beretta, Ogunseye, Rosafio, Tavernelli, Tsadjout.