Cittadella, Venturato: "Sarà dura restare tra le prime otto. Risultato bugiardo"

Dopo la sconfitta di misura nel derby contro il Vicenza, il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha così commentato l'andamento della gara allo stadio "Romeo Menti": "Il risultato è sicuramente bugiardo, ci siamo resi pericolosi più volte e abbiamo sfiorato il pari due volte con Tsadjout nel finale. Non riusciamo a recuperare quando andiamo in svantaggio, dobbiamo prendere atto di questa difficoltà e migliorare il prima possibile. Ci tengo a sottolineare la grave svista arbitrale al 20' della ripresa, c'era un rigore netto per noi. Credo comunque che la squadra si sia mossa bene, avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni in area di rigore ma abbiamo giocatori che ancora devono maturare e fare esperienza in un campionato difficile come quello di serie B. Ci sarà da sudare parecchio per conquistare i playoff e rimanere nelle prime otto".