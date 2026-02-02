Ufficiale
Pescara, c'è Cagnano per la corsia sinistra. Arriva in prestito dall'Avellino
Il Pescara ha sostituito Tommaso Corazza, passato al Cesena in questo mercato, con Andrea Cagnano dell'Avellino. Questi i comunicati dei due club interessati:
"La Pescara Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Avellino per l’acquisizione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano. Il giocatore vestirà la maglia biancazzurra e si unirà immediatamente al gruppo squadra, mettendosi a disposizione dello staff tecnico. Benvenuto a Pescara".
"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla Delfino Pescara 1936, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano.
La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".
