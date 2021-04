Corsi su Empoli-Chievo: "Auspichiamo provvedimenti in linea con quanto visto in Serie A"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi attraverso il sito ufficiale del club ha parlato della sfida contro il ChievoVerona di ieri che il Giudice Sportivo ha considerato sub iudice dopo che i toscani non si sono presentati allo stadio a causa del divieto dell'ASL dopo il cluster Covid esploso nelle scorse settimane: "Ci rimettiamo alle decisioni della giustizia sportiva sperando e pensando che possa andare come nei casi di Juventus-Napoli e Lazio-Torino. Auspichiamo che i provvedimenti che saranno presi siano in linea con quanto abbiamo visto in Serie A e quindi ci prepariamo a rigiocare questa partita nella data che verrà stabilita. - continua Corsi - Noi possiamo solo augurarci di poter riprendere l’attività quando scadrà la quarantena imposta al gruppo dall’ Asl – ha aggiunto -, e prepararci nel miglior modo possibile per la partita di venerdì a Reggio Emilia. Non saremo al top, questo è chiaro, ma dovremo provarci e dare il massimo con le armi e le forze che avremo. Sarà una partita difficilissima, specialmente dopo tutto quello che abbiamo passato, ma ci auguriamo che la squadra sia concentrata e faccia il massimo per portare a casa un risultato positivo. Il campionato? Ovviamente guardiamo con interesse i risultati delle altre, ma siamo consapevoli che il destino, oggi più che mai, è nelle nostre mani”.