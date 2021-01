Cosenza, domani visite mediche per Mbakogu. Se darà garanzie firmerà il contratto

Quella di domani sarà una giornata decisiva per il tesseramento di Jerry Mbakogu da parte del Cosenza. Il classe '92, fermo da agosto quando terminò l'avventura con l'Osijek in Croazia, deve infatti dare garanzie sul proprio stato fisico prima di passare alla firma e domani svolgerà le visite mediche con il club che spera diano un esito positivo. Sulle qualità del giocatore infatti non ci sono dubbi, con Trinchera che l'avrebbe già voluto in passato, ma il club e il tecnico Occhiuzzi hanno bisogno di giocatori pronti subito per andare alla caccia della salvezza.