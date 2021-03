Cosenza, Falcone: "Restare? Mai dire mai. Anche se sono legato alla Samp e sogno la A"

“Futuro ancora a Cosenza? Mai dire mai”. Il portiere del club calabrese Waldimiro Falcone parla così del proprio futuro ai microfoni di TifoCosenza WebTV: “La speranza di rimanere c’è anche se sono legato alla Sampdoria e ho come obiettivo quello di giocare in Serie A, come tutti i calciatori del resto. Se però dovessi andare nuovamente in prestito nella prossima stagione tornare qui sarebbe bello. Se poi dovesse arrivare la chiamata di una squadra che punta alla Serie A sarebbe anche meglio. - continua Falcone – Cosenza? Mi spiace non aver ancora avuto l’opportunità di conoscere e apprezzare la città a causa della pandemia, quando posso vado in centro a prendere un caffè e sento l’affetto dei tifosi. Sono di Roma, ma sono cresciuto calcisticamente a Genova e scendere fino a Cosenza poteva sembrare traumatico, invece ho scoperto una realtà stupenda, sono davvero felice di questa scelta. Questa gente merita molto di più, almeno la permanenza in B. Chissà che in futuro si possa ambire anche a qualcosa di più”.