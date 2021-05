Cosenza, incontro fra Guarascio e il sindaco Occhiuto per il futuro del club

Oggi a pranzo il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio e il sindaco della città Mario Occhiuto si sarebbero incontrati per parlare del futuro della società dopo la retrocessione in Serie C arrivata in questa stagione. Il primo cittadino vuole capire se l’attuale proprietà è intenzionata a continuare e nel caso con quale progetto. Nelle prossime ore si attende una comunicazione ufficiale da parte dei soggetti interessati.