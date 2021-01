Cosenza, possibile rivoluzione offensiva: da Baez a Mbakogu il punto sulle trattative

In questi ultimi giorni di mercato l’attacco del Cosenza potrebbe essere rivoluzionato. Mirko Carretta resta infatti sempre nel mirino della Salernitana, ma non è l’unico calciatore che potrebbe partire. Il Pordenone infatti ha messo nel mirino Jaime Baez per sostituire un’eventuale partenza del bomber Davide Diaw conteso da Torino e SPAL, coi granata favoriti. Sull’uruguayano c’è però, anche se più defilata, anche la Cremonese. Anche Adrian Petre ed Ettore Gliozzi, quest’ultimo di proprietà del Monza, hanno però corteggiatori: la Virtus Entella infatti avrebbe effettuato un sondaggio per i due centravanti nelle scorse ore.

Proprio dal club ligure potrebbe arrivare uno dei rinforzi in attacco. Si tratta di Giuseppe De Luca, calciatore che piace al ds Trinchera che avrebbe chiesto informazioni all’Entella. Piace anche Tofol Montiel, giovane in uscita dalla Fiorentina che potrebbe trovare spazio per crescere con la maglia rossoblù. Infine è in arrivo Jerry Mbakogu, centravanti già cercato in passato che domani dovrebbe svolgere il suo primo allenamento coi nuovi compagni agli ordini di Occhiuzzi.