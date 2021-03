Cosenza, Tiritiello sulla salvezza: "Pausa al momento giusto. Ricarichiamoci e poi diamo tutto"

Intervistato da Tifocosenza Webtv il difensore rossoblù Andrea Tiritiello ha parlato dell’importanza di questa pausa per gli impegni delle nazionali per ricaricare le pile in vista di un rush finale che metterà subito i calabresi di fronte a due rivali nella corsa salvezza come Ascoli e Cremonese: “Questo è il momento perfetto per fermarsi e ricaricarsi di energie in vista del finale di stagione, anche perché le sfide contro Ascoli e Cremonese toglieranno anche tantissime energie mentali ed è importante arrivarci al meglio. Nel prossimo mese e mezzo non sono concessi cali, è quindi il momento giusto per riposare e presentarci al tour de force come vogliamo. - continua Tiritiello – Lo scorso anno ho seguito l’impresa compiuta dal Cosenza anche se non c’ero fisicamente. Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e di quello che dobbiamo dare, cioè tutto. Occhiuzzi ci ha trasmesso quello che doveva, ma ora sta a noi dare il meglio in questo mini torneo che ci aspetta”.