Cremonese, Coccolo e Juwara per puntellare la rosa. Ceravolo e Alfonso verso l'addio

vedi letture

Il primi due colpi sono già stati piazzati: Carnesecchi in porta, Bartolomei fra i pali. Ma il mercato della Cremonese non si ferma certo qui. I grigiorossi infatti sono alla caccia di rinforzi in ogni settore del campo per andare incontro alle richieste del neo tecnico Pecchia. Per la difesa si punta una vecchia conoscenza dell'allenatore come Luca Coccolo della Juventus U23, ma piace anche il terzino destro Franco Lepore (su cui ci sono Cosenza, Ascoli e Lecce). A centrocampo si lavora poi a un altro innesto come quello di Ismail H'Maidat del Como, mentre in avanti – dove qualcuno partirà sicuramente – piace quel Musa Juwara rientrato al Bologna dopo l'esperienza al Benfica.

In uscita c'è ovviamente un portiere – ora sono in 4 in rosa – con Enrico Alfonso maggiormente indiziato per lasciare il club lombardo. In attacco nonostante le offerte dovrebbero restare sia Ciofani sia Strizzolo con Fabio Ceravolo invece in uscita. Il club avrebbe trovato infatti l'accordo con il Pescara, ma ancora non c'è quello fra gli abruzzesi e il calciatore.