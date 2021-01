Cremonese, nuova idea per l'attacco: Musa Juwara del Bologna

vedi letture

Rientrato al Bologna dopo l’avventura poco felice in Portogallo con la maglia del Boavista (6 presenze e zero reti) per Musa Juwara si prospetta un nuovo trasferimento in prestito questa volta in Serie B. Secondo la Gazzetta dello Sport il giovane gambiano sarebbe infatti finito nel mirino della Cremonese di Fabio Pecchia che cerca rinforzi offensivi – anche alla luce delle possibili partenze di Ceravolo e Ciofani – per andare alla caccia della salvezza.