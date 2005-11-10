Cremonese, Pecchia: "Col Pisa partita stimolante. Non sento l'obbligo del risultato"

L’allenatore della Cremonese Fabio Pecchia alla viglia della sfida contro il Pisa ha parlato in conferenza stampa della situazione della squadra e della voglia di muovere la classifica: “C’è voglia di continuare a migliorarsi e mostrare lo spirito visto sin qui, che in questo momento è un aspetto positivo. Sappiamo di sfidare una squadra attrezzata che vive un buon momento e in un ambiente caldo, quindi sarà una partita stimolante, l’intenzione è sempre quella di puntare al massimo della posta. Nelle ultime partite abbiamo raccolto quanto seminato, lo spirito è stato incoraggiante da parte di tutti i ragazzi. - prosegue Pecchia come si legge sul sito del club – Non sento l’obbligo di fare risultato, ma sappiamo che ci sono tanti aspetti sui quali migliorare ma questo non dev’essere un peso, anzi dev’esserci voglia di scendere in campo con lo spirito e l’entusiasmo giusti per fare gol e risultato”.

Da Stuckler a Licina, le condizioni della rosa

Pecchia poi si sofferma sulle condizioni della rosa elencando i tanti assenti: “Rocchetti, Pontisso, Gerli, Djuric, Stuckler, Bonazzoli e lo squalificato Pezzella non partono. Per quanto riguarda Licina veniva da una settimana impegnativa e andava gestito, mentre Berti aveva 20 giorni in Nazionale senza aver giocato. Al di là degli infortuni che sono oggettivi e di altre situazioni che possono rallentare il processo di crescita. - prosegue il mister – Bonazzoli? Non mi piace parlare di chi non c’è, ho grande fiducia nella rosa e in chi scenderà in campo domani. Tutti dovranno dare il massimo e mostrare lo spirito giusto come hanno sempre fatto”.

Sulle difficoltà del campionato di Serie B

Spazio poi alle difficoltà del campionato di Serie B: “In questo momento sembriamo più una outsider che una protagonista del campionato per la partenza e le assenze dell’ultimo periodo. Ma va bene, il campionato è costruito da diverse fasi e mantenere il livello alto in una competizione così equilibrata è fondamentale. Bisogna avere equilibrio e inserire ogni settimana nuovi aspetti. Per vincere serve mettere ancora dell’altro, pur mantenendo l’equilibrio, serve serenità e voglia di migliorarsi. - conclude Pecchia – Quella di domani è una partita che vale tre punti, vogliamo andare lì con il nostro spirito. Resta una partita da analizzare in quanto tale”.