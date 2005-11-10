Fabio Pecchia ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria della sua Cremonese per 1-2 contro la Sampdoria:

"Successo fondamentale. Le vittorie danno spinta ed entusiasmo. Non era semplice, perché l’ambiente era molto carico. Abbiamo sofferto l’atteggiamento della Samp, ma non ci sono stati regali. Espulsione guadagnata e due gol fatti. Un approccio molto positivo dei ragazzi, con voglia e personalità. Dopo il gol potevamo spingere ancora di più, potevamo gestire meglio la palla. Poi c’è stato tanto da soffrire, torniamo a casa consapevoli che c’è tanto da fare".



Su Stuckler e Bonazzoli:



"Mi sono piaciuti. Lo dico da tempo, è un’opzione in più per noi che possiamo adottare, senza smentire ciò che è stato fatto fino ad ora".



Sui cambi:

"La gestione della rosa è fondamentale, parlo spesso di gruppo. Sono contento degli ingressi, non era facile subentrare in questa gara. Felice anche per Pontisso, che abbiamo recuperato. La gestione delle risorse sarà fondamentale".



La Coppa Italia con il Como:



"Sappiamo bene chi andiamo ad affrontare. Cercheremo di fare il nostro meglio, continuando il nostro percorso di crescita. La vedo come un’occasione per migliorare".

Su cosa c'è da migliorare:



"È la prima volta che ci capita di giocare in superiorità per così tanto, potevamo gestirla in modo migliore. Nel finale dovevamo tenere la palla lontana dalla nostra area, invece abbiamo rischiato. C’è soddisfazione, come è giusto che sia, ma anche consapevolezza di ciò che dobbiamo continuare a fare"