Nella serata di ieri ha suscitato un certo clamore la presenza sugli spalti dello Stadio Zini di Marcelo Bielsa, tecnico argentino reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Uruguay, per assistere alla sfida di Serie B fra Cremonese e Avellino. Una presenza insolita per un match di questo livello che ha subito acceso il dibattito attorno a cosa ci facesse un allenatore così importante, esperto e celebre che certamente non è alla ricerca di una panchina.

L’amicizia con Fabio Pecchia

La sua presenza allo stadio è da ricercare in motivi più privati come l’amicizia che lo lega al collega Fabio Pecchia che attualmente siede sulla panchina dei grigiorossi. I due si sono conosciuti quando l’ex centrocampista lavorava al fianco di Rafa Benitez sulle panchine di Napoli, Real Madrid e Newcastle. Libero da impegni, visto che attualmente è senza squadra, Bielsa ha così deciso di osservare da vicino il lavoro di un tecnico che stima e che propone un gioco offensivo come piace al tecnico argentino.

Il desiderio di aggiornarsi costantemente

Bielsa, che la scorsa settimana era a Panama per delle sessioni didattiche con i giovani allenatori e il cui nome viene accostato alla panchina del Cile, ama inoltre tenersi sempre aggiornato e studiare ciò che il calcio internazionale, a ogni livello, propone. Non amando la visione delle partite dalla tv l’argentino ha dunque deciso di assistere dal vivo alla partita dell’amico Pecchia per carpirne anche i movimenti che non vengono seguiti dalle telecamere.