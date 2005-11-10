“I numeri sono importanti e danno grande valore al momento che vive la Sampdoria. Troveremo un ambiente carico e stimolante per tutti noi, hanno fatto grandi risultati meritando le vittorie che hanno ottenuto. Per noi ci sono tutte le condizioni per affrontare questa sfida e mostrare il nostro lavoro”. Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia parla così alla viglia della sfida contro i liguri di domani dove i grigiorossi andranno alla caccia di un risultato positivo dopo due sconfitte di fila: “Il campionato è questo, stiamo costruendo un’identità forte e va mantenuta. I tifosi in primis, come noi, invocano continuità. Ci è mancata sotto porta, dobbiamo trovare la via del gol con più giocatori, deve diventare una questione di tutti. - prosegue come si legge sul sito del club - Nell’ultima partita abbiamo sbagliato troppo e abbiamo perso. Stiamo lavorando per avere continuità”.

Sulla condizione della rosa e il tandem Bonazzoli-Stuckler

Pecchia poi parla della condizione in cui si trova la squadra: “L’aspetto positivo è che in questo ultimo periodo il livello degli allenamenti è più alto, tutti stanno migliorando la condizione. Pontisso è uno di questi, partirà insieme a noi. Gerli ha svolto qualche seduta negli ultimi giorni e va ricondizionato, ma avere quasi tutti è un vantaggio per la squadra, che ha anche recuperato bene dalla sfida di mercoledì. Dovremo mettere in campo le energie mentale e i nervi giusti per affrontare la partita. - prosegue il mister parlando del possibile tandem offensivo – Quando Stuckler stava recuperando ho sempre detto di essere curioso di vederlo. Lui aveva bisogno di tempo, continuità e minutaggio nelle gambe. La sua condizione è migliorata, la coppia con Federico è una possibilità”.

Sulla gestione delle energie

Pecchia poi si sofferma sulla gestione delle energie: “La squadra sta bene, a Bolzano abbiamo speso tante energie, soprattutto nel secondo tempo, e anche contro l’Avellino. Qualcuno ha giocato più minuti di altri e devo tenere conto di chi ha più energie. La formazione iniziale è importante, ma ci sono tante partite all’interno della partita e chi subentra può dare una svolta alla gara. - prosegue il tecnico grigiorosso tornando sulle ultime gare - Quel poco che manca è proprio ciò che ci permetterebbe di avere continuità. Ci sono partite che si possono condurre in maniera diversa, non penso che sia una questione tecnico-fisica ma mentale, ed è lì che dobbiamo migliorare in fretta. Altrimenti si lasciano punti per strada e gli avversari la portano a casa con troppo poco”.