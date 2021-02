Cremonese, Pecchia:"Grande prestazione, peccato per il risultato"

La Cremonese è stata raggiunta solamente nel finale dal Cittadella dopo aver dominato al Tombolato, senza però riuscire a trovare il gol del raddoppio che avrebbe chiuso il match. "Abbiamo fatto una grandissima prestazione, peccato per il pari perchè abbiamo dominato il match- ha detto l'allenatore dei grigiorossi Fabio Pecchia in conferenza stampa post partita-. Sa ancora più di beffa rispetto alla settimana scorsa contro la Spal perchè abbiamo avuto tantissime occasioni per poter chiudere la partita, e invece abbiamo preso gol a pochi minuti dalla fine. A me non preoccupa la poca concretezza sotto porta, anzi sarei più preoccupato se non riuscissimo mai a tirare in porta: i gol arriveranno. Buona la prestazione corale della squadra, e anche i nuovi acquisti mi son piaciuti molto. Avevamo bisogno di nuove figure in squadra, credo abbiano fatto bene. Sono soddisfatto dell'atteggiamento e della prestazione, resta l'amaro in bocca solamente per il risultato".