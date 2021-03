Cremonese-Reggiana 3-0, le pagelle: bene Buonaiuto e Colombo, flop Libutti

CREMONESE-REGGIANA 3-0

Marcatori: 24' Strizzolo (C), 49' Valzania (C), 72' Colombo (C)

CREMONESE

Carnesecchi 6,5 - Torna a mantenere la porta inviolata compiendo anche alcune parate piuttosto importanti, come quella su Varone nel finale di primo tempo.

Fiordaliso 6 - Non ha alcun problema sulla corsia di sua competenza: gioca con assoluta tranquillità per tutta la partita senza mai andare in difficoltà.

Bianchetti 6 - La Reggiana non crea praticamente nulla in fase offensiva e per l'esperto centrale difensivo un pomeriggio sulla carta complicato si trasforma invece in ordinaria amministrazione.

Ravanelli 6 - Vedi il giudizio di Bianchetti: nessun problema nel respingere le pochissime folate portate dai granata.

Valeri 6,5 - Costantemente in spinta sulla sinistra, gli viene concessa una prateria dagli avversari e il numero 3 non si fa trovare impreparato: pimpante e sempre sul pezzo, bene così.

Gustafson 5 - Clamoroso errore dello svedese al 27': sinistro al volo da zero metri, pallone alle stelle. E' questa l'occasione da gol più importante del suo pomeriggio: da segnalare, in mezzo al campo, un'immensa quantità di palloni persi e giocate sbagliate (Dal 73' Pinato 6 - Entra in partita a risultato acquisito, limitandosi a portare a termine il compito richiesto da Pecchia)

Castagnetti 6 - Tutto fin troppo facile a centrocampo per il trentunenne reggiano, che non ha sentito in alcun modo il peso di quello che a tutti gli effetti è stato un derby personale.

Strizzolo 6,5 - Spacca la partita dopo 24 minuti approfittando dell'assist del portiere avversario: lucido davanti alla porta, non può fallire con il destro da due passi (Dal 59' Colombo 6,5 - Colpisce un palo a sessanta secondi dal suo ingresso in campo, ma poco più tardi mette a segno il primo gol in carriera in Serie B. La panchina gli sta stretta: il segnale lanciato a Pecchia è piuttosto chiaro)

Valzania 6,5 - Dopo un primo tempo non proprio eccezionale, si prende la scena in avvio di ripresa trovando il gol che gela gli animi della Reggiana. Si muove bene sulla trequarti (Dal 73' Celar 6 - A meno di dieci minuti dalla fine trova il gol del 4-0 grigiorosso, ma l'arbitro lo annulla per una posizione di fuorigioco. E' rimasto in campo per meno di venti minuti, ma ha convinto)

Buonaiuto 7 - Uno dei più attivi nelle fila dei lombardi. Al 12' causa l'espulsione di Libutti, poi offre l'assist per la rete del raddoppio di Valzania: gioca ad un livello pazzesco per cinquanta minuti, poi viene tolto da Pecchia probabilmente in vista dei prossimi impegni ravvicinati (Dal 53' Gaetano 6,5 - Il classe 2000 di proprietà del Napoli impiega pochi secondi per entrare in partita. Calcia in porta almeno quattro volte, trovando però sempre strada sbarrata, ma quantomeno chiude la giornata con l'assist per Colombo)

Ciofani 5 - Ha abituato a prestazioni di livello decisamente più elevato: in attacco non la prende praticamente mai, quando difende è tutt'altro che preciso. Prestazione negativa e da dimenticare al più presto (Dal 59' Bartolomei 6 - Prezioso lavoro nel giro palla, anche se al momento del suo ingresso in campo la partita era ormai già conclusa)

REGGIANA

Venturi 4,5 - Sette gol presi in appena due partite, bottino non certo entusiasmante per il portiere granata. E' incredibile il suo errore in occasione del gol di Strizzolo: da qui la partita cambia in maniera definitiva in favore della "Cremo".

Libutti 4 - Ingenuità da principiante dopo appena 12 minuti, quando affonda Buonaiuto lanciato a rete prendendosi il rosso diretto. Lascia la sua squadra in inferiorità numerica per oltre 70' spalancando le porte al dominio della squadra di Pecchia.

Rozzio 5,5 - La difesa di Alvini continua a fare acqua da tutte le parti e la classifica piange sempre più: il numero 4 prova a gestire la situazione complicata con l'esperienza, ma non riesce nell'intenzione.

Costa 5 - Spesso e volentieri in ritardo quando la Cremonese affonda il colpo in velocità, protagonista in negativo nell'azione del secondo gol dei lombardi con la mancata chiusura sul marcatore Valzania.

Gyamfi 6 - Fa il massimo per non sfigurare nella frazione che gli viene concessa da Alvini. Protagonista di diverse chiusure sui riferimenti d'attacco della Cremonese e di alcuni lanci in profondità per gli attaccanti, non viene assistito a dovere dal resto della squadra (Dal 46' Kirwan 6 - Prova più volte a far valere velocità e fisico sulla corsia di destra, scodellando diversi palloni al centro dell'area, ma non è sufficiente per riaprire i conti)

Del Pinto 5,5 - Non è al meglio della condizione e si vede, ma vista la "coperta corta" è costretto a rimanere in campo per novanta minuti. Tanti palloni persi a centrocampo.

Varone 5,5 - Carnesecchi gli nega il gol del pareggio a fine primo tempo con uno straordinario riflesso. Nella ripresa appare poco lucido e fuori dal gioco: esce prima del previsto per un problema fisico (Dal 76' Cambiaghi s.v.)

Siligardi 5 - Qualcosa di buono nei primi minuti di gioco, poi il nulla più totale. Gli manca continuità.

Laribi 6 - Uno dei pochi a provarci anche nei momenti più complicati, prova a prendersi sulle spalle il resto della squadra ma non ce la fa: macina chilometri da una parte all'altra del campo, uscendo a corto di energie (Dal 66' Pezzella 6 - Ha ben poco da recriminare visto che nei minuti a sua disposizione non si è praticamente mai giocato nella metà campo della Cremonese)

Lunetta 5,5 - Una giornata davvero difficile da gestire, soprattutto dopo il rosso di Libutti. Il numero 11 si fa vedere in avvio poi crolla alla distanza al pari dei compagni (Dal 66' Zamparo 5,5 - Ha una sola palla gol ma la sciupa malamente)

Mazzocchi 5 - Praticamente mai coinvolto dal resto della squadra, si muove pochissimo in fase di non possesso. Al 43' scatta in campo aperto ma è tutt'altro che pimpante negli ultimi metri, facendosi recuperare dalla difesa di casa (Dal 46' Espeche 5,5 - Non riesce a mettersi in mostra)