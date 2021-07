Crotone, in arrivo Juwara dal Bologna. Stasera l'attaccante svolgerà le visite mediche

Musa Juwara sarà un giocatore del Crotone nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'attaccante classe 2001 del Bologna ha accettato la corte dei calabresi e si trasferirà in prestito per giocare con continuità. Già stasera il gambiano dovrebbe svolgere le visite mediche per poi, probabilmente, unirsi nella giornata di domani ai nuovi compagni.