Crotone, per l'attacco si sogna il ritorno di Torregrossa. La Mantia prima alternativa

Il Crotone sogna un grande colpo per l'attacco - reparto che perderà quasi certamente il bomber dell'ultima stagione Simy - e pensa a un ritorno gradito. Si tratta di Ernesto Torregrossa, attualmente in forza alla Sampdoria. Il classe '92 ha infatti vestito la maglia dei calabresi nel 2014-15 segnando otto reti in 35 partite e sarebbe in cima alla lista del club anche se l'affare appare difficile. Per questo, come riferisce il Corriere dello Sport, il club avrebbe messo nel mirino anche Andrea La Mantia, fra i protagonisti della promozione in Serie A dell'Empoli.