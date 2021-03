Dessena carica il Pescara: "Possiamo salvarci, ma bisogna giocare col sangue negli occhi"

Il centrocampista del Pescara Daniele Dessena è stato uno degli acquisti di gennaio che hanno avuto un rendimento continuo in un momento complicato della stagione degli abruzzesi riuscendo a segnare anche due reti. Dalle colonne de Il Centro l’esperto calciatore ha spiegato la sua ricetta per uscire dalla crisi: “Bisogna dare sempre il massimo, la squadra sta lavorando bene e crede nella salvezza. Dobbiamo restare uniti per superare questo momento difficile, giocare con il sangue negli occhi credendo di poterci salvare perché ne abbiamo le potenzialità. - continua Desena – Conquistare i play out è il nostro obiettivo e adesso è il momento di iniziare a fare punti anche perché non riesco a spiegarmi il nostro penultimo posto, ma quando una stagione inizia male succede. Però ora bisogna essere forti a livello psicologico, mettere in campa grinta e determinazione per mantenere la Serie B. Ho scelto Pescara perché secondo me questa piazza non merita il penultimo posto. Siamo chiamati all’impresa, ma è possibile perché c’è un grande gruppo”.