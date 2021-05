Di Carlo e la promozione in B del Perugia: "Spendere soldi non è l'unica cosa che conta"

Ha parlato anche di Serie C per Domenico Di Carlo tecnico del Vicenza, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match di campionato contro il Brescia in programma questo pomeriggio, concentrandosi sul Girone B, vinto dal LaneRossi lo scorso anno e che domenica ha visto la promozione del Perugia: "Il Perugia ha giocatori di Serie B come il Padova, tante volte spendere soldi in Serie C non è l’unica cosa che conta. Il Padova ha speso molto, non è facile vincere, bisogna tenere duro fino alla fine, il Padova non ha perso il campionato ma lo ha vinto il Perugia, non una squadra di valore più basso. Serve continuità, quando c’è negatività sicuramente si deve ancora arrivare a quello step e la crescita è più lunga”.