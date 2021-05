Vicenza, Di Carlo: "Per la salvezza mancano tre punti: proveremo a ottenerli con il Brescia"

"Dico calma perché per raggiungere l’obiettivo mancano tre punti, domani è importante provare a ottenerli attraverso la nostra convinzione".

Esordisce così, come riferisce trivenetogoal.it, il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo alla vigilia della sfida contro il Brescia. Alla quale il Lane arriva dopo il successo sull'Entella: "I tre punti, la squadra ci ha creduto fino alla fine in una partita difficile, abbiamo giocato bene nel primo quarto d’ora e nell’ultimo, mentre in mezzo siamo stati poco propositivi, ma in questo finale cerchiamo concretezza e atteggiamento. La risposta è stata una vittoria fondamentale e importante per mettere un bel mattone nella salvezza. Poi si, qualche volta ci sono state letture poco perfette e gli avversari ne hanno approfittato, ma non voglio colpevolizzare nessuno, quello che conta è stata la reazione. Secondo me la partita di Chiavari ci ha dato tanti spunti: quando abbassiamo l’intensità diventiamo una squadra normale, altrimenti siamo la squadra che ha fatto 10 vittorie, e sappiamo che con 11 arriva la salvezza, con 14 i playoff e 18 si vince il campionato".

Andando poi alla squadra "Oggi abbiamo fatto allenamento e ci sono ancora tre quattro giocatori ancora da valutare, la mia intenzione è di valutare tutti e 27 e giocatori, questo è un bel dato. Devo valutare la botta di Pontisso, Meggiorini, Jallow e Beruatto. Due giorni per preparare la gara sono sufficienti se riusciamo a portare a casa il risultato, ma senza alibi. Serve testa e cuore. Non dobbiamo fare calcoli, il Brescia è una squadra tecnica, serve la massima concentrazione".

Nota conclusiva sulla Serie C: "Il Perugia ha giocatori di Serie B come il Padova, tante volte spendere soldi in Serie C non è l’unica cosa che conta. Il Padova ha speso molto, non è facile vincere, bisogna tenere dura fino alla fine, il Padova ha perso il campionato ma lo ha vinto il Perugia, non una squadra di valore più basso. Serve continuità, quando c’è negatività sicuramente si deve ancora arrivare a quello step e la crescita è più lunga.