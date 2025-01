Ufficiale Dopo Salerno, torna in Italia Freddie Veseli: il difensore ha firmato con il SudTirol

vedi letture

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il SudTirol "comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Frédéric Shtjefan Veseli, meglio conosciuto come Freddie Veseli. Il difensore, 32 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto fino al 30 giugno 2026. Proviene dal Klubi Sportiv Egnatia, formazione della massima serie albanese.

Freddie Veseli, nato il 20 novembre 1992 a Renens, comune svizzero del Cantone Vaud, nella parte occidentale dell’agglomerato urbano di Losanna, è un calciatore svizzero-albanese, 183 cm per 78 kg, difensore centrale, all’occorrenza terzino di piede destro, nazionale dell’Albania con cui ha collezionato 44 presenze ufficiali e in gioventù ha vestito le maglie di tutte le nazionali elvetiche dalla Under 17 alla Under 21 collezionando 57 presenze.

Dopo le esperienze giovanili in Svizzera con il Team Vaud U16, vanta un trascorso inglese nell’Under 18 del Manchester City, Manchester United, Ipswich (in più momenti), Bury e Port Vale prima di approdare a Lugano, nella massima divisione elvetica, nel luglio 2015, quando scelse la nazionale albanese. Colleziona 33 gare con i ticinesi. Il 17 agosto 2016 viene acquistato a parametro zero dall’Empoli (A), e il 16 ottobre successivo debutta in campionato contro il Genoa (0-0). Dopo una prima stagione da riserva, nelle 3 successive diviene titolare in pianta stabile della difesa empolese fino al gennaio 2020 (due stagioni in B e una in A), per poi venire ceduto al Le Mans, in seconda lega francese. Il 24 agosto 2020 viene acquistato a titolo definitivo dalla Salernitana. Mette a segno la sua prima rete stagionale il 10 aprile 2021, alla 33ª giornata, in occasione del successo in trasferta dei granata per 0-3 contro la Virtus Entella. Con mister Fabrizio Castori condivide il successo in B nella stagione 2020-2021, conquistando la serie A, che a Salerno mancava da vent’anni. 23 gare in B e 9 in A prima di approdare al Benevento, in B, nell’agosto del 2022 (21 presenze). Dal luglio 2024 al luglio scorso l’esperienza in Turchia con il Fatih Karagümrük prima di approdare in Albania, al K.S. Egnatia. Il 9 novembre 2015 riceve la sua prima convocazione dalla nazionale maggiore albanese dal c.t. Giovanni De Biasi e il 13 novembre dello stesso anno, fa il suo esordio con la nazionale albanese nella partita amichevole contro il Kosovo per poi collezionare 44 presenze, con le convocazioni ai più importanti eventi internazionali della nazionale delle aquile.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Freddie Veseli e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".