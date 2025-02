Ufficiale Doppio rinnovo in casa Cesena: Francesconi e Pieraccini firmano fino al 2028

Il Cesena ha annunciato di aver blindato per altre tre stagioni due giovani prodotti del vivaio che si stanno ritagliando sempre più spazio in prima squadra come i 2004 Francesconi, centrocampista centrale autore di 20 presenze in Serie B e altre 4 in Coppa Italia quest'anno, e Pieraccini, difensore centrale che ha collezionato 10 presenze nelle varie competizioni in questa stagione. Di seguito la nota del club romagnolo:

"Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Matteo Francesconi ed il difensore Simone Pieraccini fino al 30 giugno 2028.

Entrambi classe 2004 ed entrambi romagnoli, Matteo e Simone indossano la maglia bianconera rispettivamente dall’età di tredici e dieci anni e sono cresciuti insieme nel Settore Giovanile del Cavalluccio giocando in tutte le varie annate, una dopo l’altra, fino a raggiungere la prima squadra.

Alla loro prima stagione tra i professionisti sono stati tra i protagonisti del trionfo bianconero, che ha permesso al Cesena FC di fare ritorno in Serie B e quest’anno hanno entrambi esordito in cadetteria, proseguendo il proprio percorso di crescita con il Cavalluccio.

Tutta la famiglia del Cesena FC rivolge a Matteo e Simone i migliori auguri per il proseguimento della loro avventura in bianconero".