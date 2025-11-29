Empoli-Bari, formazioni ufficiali: Vivarini vara la difesa a tre e punta su Moncini in attacco
Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Bari, gara valida per la 14ª giornata di Serie B:
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Saporiti, S. Shpendi; Nasti. All. Dionisi.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Braunoder, Dorval; Pagano, Castrovilli; Moncini. All. Vivarini.
