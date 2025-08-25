Ufficiale
Empoli, depositato il contratto di Manuel Gasparini: era svincolato dall'Union Clodiense
Nuovo portiere per l'Empoli. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende, infatti, del deposito del contratto di tesseramento di Manuel Gasparini, estremo difensore classe 2002 svincolatosi dall'Union Clodiense.
Gasparini (23), uscito dal settore giovanile dell'Udinese, club col quale ha fatto anche l'esordio in Serie A nella stagione 2020/2021, ha vissuto numerose esperienze in Serie C con le maglie di Pro Vercelli, Legnago Salus, e Potenza.
