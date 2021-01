Empoli-Frosinone 3-1, le pagelle: Mancuso re Mida, Kastanos si fa un bel regalo

Empoli-Frosinone 3-1

Marcatori: 30'pt Kastanos, 33'pt Mancuso, 42'pt Zurkowski, 13'st Bajrami

Empoli

Brignoli 6 - Non può nulla sulla rete di Kastanos, tiene a galla la sua squadra a cospetto di un Frosinone mai così propositivo in trasferta.

Sabelli 6 - Non un esordio semplicissimo, specialmente nel primo tempo soffre le sortite offensive degli esterni ciociari. Alla distanza prende le misure e merita la sufficienza. (Dal 35’st Pirrello sv

Nikolaou 5,5 - Preferito a Casale, ma non brilla. Anzi, si fa sorprendere alle spalle in occasione del gol del momentaneo 0-1. Non è l’unico errore della sua partita.

Romagnoli 6 - Anche lui soffre contro un colosso come Novakovich, ma legge bene alcune situazioni insidiose e ci mette una pezza giocando di fisico e d’esperienza.

Terzic 6 - Stesso discorso fatto per Sabelli. Partenza in affanno, finale in crescendo. Bravo nelle diagonali difensive, ci mette una pezza su una conclusione da distanza ravvicinata di Tribuzzi.

Zurkowski 6,5 - Fa fatica a trovare la posizione giusta nel primo tempo e, non caso, Dionisi lo sposta di continuo sperando possa incidere. Proprio quando sembrava in procinto di essere sostituito prima del 45’ trova il gol del vantaggio con un inserimento perfetto dalle retrovie. (Dal 12’st Moreo 6 - Entra bene in partita).

Stulac 6 - Rispetto alle altre gare deve sacrificarsi maggiormente in fase difensiva, ma è sempre il faro dell’Empoli e quel calciatore di cui Dionisi non può proprio fare a meno.

Ricci 6 - Dimostra di essere pronto anche quando si tratta di fare “battaglia”, il suo contributo in fase di non possesso è prezioso.

Bajrami 7 - Avvia l’azione del pareggio con una meravigliosa cavalcata di quaranta metri, l’assist col contagocce per Mancuso è tanta roba. Sigla il 3-1 che chiude la partita e avvia la fuga verso la promozione diretta. (Dal 31’st Damiani sv).

La Mantia 6 - Ci vuole un grande intervento di Bardi per negargli un gol che, per generosità, avrebbe meritato. (Dal 31’st Olivieri sv).

Mancuso 7,5 - Accende la luce in una giornata apparentemente buia, è lui a pareggiare con una conclusione solo apparentemente semplice. Due volte mette La Mantia e Bajrami a tu per tu col portiere, alla lunga diventa imprendibile. (Dal 31’st Matos sv).

Frosinone

Bardi 5,5 - Torna a casa con tre gol sul groppone, evita un quarto immolandosi su La Mantia. Ma Bajrami lo sorprende sul palo di competenza.

Brighenti 5,5 - In avvio di gara è decisivo due volte su Mancuso, poi se lo lascia scappare e l’attaccante non perdona. Non impeccabile in marcatura nemmeno su Zurkowski.

Szyminski 5 - Alla lunga gli attaccanti dell’Empoli lo mettono in grande difficoltà e sbucano da ogni lato del campo. Va in affanno e non riesce ad opporre resistenza.

Zampano 6 - Quanto corre questo ragazzo! Dai suoi piedi saranno partiti almeno una ventina di cross, mal sfruttati dai compagni.

Salvi 6 - Ottima prestazione per l’esterno gialloblu, sempre bravo negli anticipi e propositivo sulla corsia di competenza. Esce stremato, dopo aver dato tutto. (Dal 31’st D’Elia sv).

Kastanos 6,5 - Nel giorno del suo compleanno si regala un gol bellissimo, frutto di uno scambio da campione con Novakovich. Ormai è una piacevole conferma e non più una rivelazione. (Dal 35’st Gori sv).

Boloca 6 - Schierato titolare un po’ a sorpresa, dimostra di avere mezzi interessanti per la categoria e di poter essere arruolabile anche dal primo minuto. Unica pecca l’imprecisione al momento del tiro: ci prova quattro volte, non prende mai la porta.

Carraro 5,5 - Forse condizionato da un duro colpo al ginocchio subito nel primo tempo. Non brilla, né quando imposta né quando deve difendere. Esce claudicante. (Dal 15’st Maiello 6 - Esperienza, grinta e geometrie al servizio della squadra).

Rohden 6 - Insostituibile e ultimo a mollare, al 90’ cerca l’eurogol con una conclusione magnifica che non avrebbe lasciato scampo a Brignoli.

Tribuzzi 5,5 - Meriterebbe anche la sufficienza per quanto corre e per la sua capacità di mettere in difficoltà un difensore di livello come Sabelli. Ma, sul 2-1, ha una chance colossale per pareggiare e la sciupa facendosi rimontare da un avversario che aveva due metri di svantaggio. Nesta si infuria e lo sostituisce. (Dal 35’st Vitale sv).

Novakovich 6 - Va più volte vicino al gol, ma la dea bendata e qualche opposizione di Romagnoli non lo aiutano. Splendido l’assist per la rete di Kastanos. (Dal 15’st Parzyszek 5 -Dalle fasce arrivano una marea di cross, non riesce a prenderne una).